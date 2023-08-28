AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararı alındı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"En önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Milletimizin huzuruna gideceğiz ve yerel yönetimle ilgili yapılanları milletimizin huzuruna arz edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız, hem MKYK'mıza hem teşkilatlarımıza önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazırlanmaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni dönemde yeniden güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için, Cumhur İttifakı'nın yönetimde olmadığı yerlerde bunun güçlü bir şekilde hayata geçmesi için gereken değerlendirmeleri yaptılar, gereken talimatları verdiler.
Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' ifadesine tepki
Seçim sonucunu herkes net bir şekilde algılamışken, algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' dedi.
Neyi kast ettiğini CHP seçmeni bile anlamlandırabilmiş değil. Ağır bir yenilgi almıştır. Büyük iddialarla yedili masa kurmuştur. Bu masanın siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır.
Ortaklarının her birinin tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye dönük olarak ağır eleştirileri vardır. Hatta masanın içinde yer alanların, masanın siyasi denklemine kadar her konuda değerlendirmeleri vardır.
Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia ediyor.
Buna karşılık Kılıçdaroğlu, CHP'nin hakkı olan milletvekilliği bu partilere dağıtmıştır. Normalde bir genel başkanın açıklamada bulunması gerekir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yapamayacağı için sürekli konuyu kaybettiği seçimin meşruiyetine getiriyor.
Burada tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını göstermiştir.
Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde yüksek baskılı tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine niçin gizli ortaklıklara girdiğine yönelik hesap vermesi gerekirken, vermiyor.
Bu, Yassıada zihniyetidir. Seçim sonuçlarını tanımayarak yargı vesayetinin eliyle seçim sonuçlarını sabote ediyorlardı. Tabii ki demokrasimizi, sivil siyaseti savunacağız.
Deprem bölgesinde devam eden çalışmalar
Deprem bölgesi her zaman gündemimizde. Çalışmalar güçlü şekilde devam ediyor. Her konuyu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreçlerin takipçisi durumundadır.
'Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak'
Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Soçi'ye gidecek. Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak.
Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı
Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, seçimlerde ve onun dışındaki siyasi alanın yönetilmesinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini, bunu bizim de son derece kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum.
Seçim döneminde birlikte olduğunu söyleyenler, bugün ayrı hareket etmek istiyor. Özeleştiri yapmak yerine her parti, 'Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı' diyor. CHP seçmenine bu kadar haksızlık yapılıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi CHP tabanındaki vatandaşlarımızı incitecek bu sözler karşısında sessiz kalıyor. Bir de diğer partiler seçime ayrı gireceklerini söylüyor. Gerçi önümüzdeki tabloya göre farklı hareket edebiliriz de diyorlar. Siyasetin adabına yakışmayan yaklaşımlardır bunlar.
Ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır.
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