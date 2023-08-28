AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor

Bu sözler adapsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken bir tablo bar. Kendi genel başkanları kendilerine ittifak ortaklarına yalan söylemiş. Tüm bu tabloyu değerlendirmeleri gerekirken bu hesaplaşmadan kaçmak için Sayın cumhurbaşkanımıza seçim sonuçlarına ve Cumhur İttifakı'na saldırmak gibi bir yola giriyorlar. Gereken cevabı veririz ama sağlıklı bir parti yönetimi olsa CHP'nin önce '

Bize yakışmaz'