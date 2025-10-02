Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecek

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Hain saldırıya tepki gösteren Ömer Çelik, "İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinin ardından alıkonulan Türk vatandaşları ve diğer yolculara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

  • Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar.

  • İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.

  • Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İNSANLIĞIN EVİ GAZZE”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi.

  • Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun.



