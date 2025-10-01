Sumud Filosu canlı takip: Sumud Filosu nerede, kaç gemi var? Gazze'ye ne zaman ulaşacak? Canlı yayın ve son dakika gelişmeler

Sumud Filosu canlı yayında. İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 50’den fazla gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun nerede olduğu, Gazze’ye ne kadar kaldığı ve son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Canlı yayın ekranı üzerinden filonun anlık görüntüleri izlenebilirken, bölgeden gelen son bilgiler dikkat çekiyor. Aktivistlerin bulunduğu teknelerin etrafında İsrail donanmasına ait 20’den fazla savaş gemisi ve çok sayıda drone tespit edildi. Ayrıca filonun çevresinde deniz mayınları görüldüğü bildirildi. Alarm durumuna geçen aktivistler, pasif direniş göstereceklerini ve şiddet kullanmayacaklarını açıkladı. “Gazze’ye insani yardım” sloganıyla ilerleyen filonun yarın sabah Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. Tüm gelişmeleri, Sumud Filosu canlı takip ve canlı izle ekranı üzerinden anlık olarak izleyebilir, son dakika haberlerini öğrenebilirsiniz.
Sumud Filosu Gazze Yolunda Alarmda: Canlı Takip ve Son Durum
İsrail’in 2007’den bu yana Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, gazeteci, doktor ve siyasetçiyi bir araya getirdi. Filonun taşıdığı yük, yalnızca insani yardım malzemeleri değil; aynı zamanda uluslararası vicdanın ortak sesi.
300 tonun üzerinde gıda, ilaç, hijyen ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan gemiler, Gazze’deki insani krize dikkat çekmeyi hedefliyor.
İsrail donanması alarm verdi
Son saatlerde gelen bilgilere göre, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 mil uzaklarında İsrail donanması olduğu değerlendirilen 20’den fazla gemi tespit edildiğini bildirdi. Aktivistler güvertelere çıkarken, can yelekleri giyildi ve alarm durumuna geçildi.
Filodan yapılan açıklamada:
“Güvertede alarm durumundayız. Tekneleri engellemek için 20 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor. Önümüzde çok sayıda donanma gemisi ve üzerimizde drone’lar var.”
ifadeleri kullanıldı.
Deniz mayını ve müdahale riski
Filo çevresinde dört deniz mayını tespit edildiği bildirildi. Bu durum güvenlik riskini daha da artırırken, bir saat içinde İsrail’in doğrudan müdahale etmesi ihtimali dile getiriliyor. Aktivistler, herhangi bir şiddet uygulamayacaklarını ve “pasif direniş” göstereceklerini belirtiyor.
İsrail donanmasından tehdit mesajı
İsrail donanması, radyodan tehdit mesajı yayınladı. Filo'dan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IOF) akşam saatlerinde filoya 16. kanal üzerinden temas kurarak ablukayı delme girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu iddia ettiği, yardımların yalnızca kendi belirledikleri kanallar aracılığıyla ulaştırılabileceğini öne sürdüğü, aksi takdirde; gemilerinin zorla durdurulacağı, el konulacağı, filodaki aktivistler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdiği aktarıldı.
Ayrıca IOF'un 7 Ekim’e atıfla propaganda içerikli mesajlar paylaşarak psikolojik baskı kurmaya çalıştığı da belirtildi.
Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm bu tehditlere rağmen filomuzun kararlılığı tamdır. Gemilerimiz insani yardım misyonunu sürdürmektedir. Thiago şu anda frekanstan yanıt vererek misyonumuzun meşruiyetini ve uluslararası destek iradesini vurgulamaktadır.
Bizler sivil ve barışçıl bir filoyuz. Görevimiz, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukanın hukuksuzluğunu dünyaya duyurmaktır. Dünya kamuoyunu bu tehdide karşı tanıklık etmeye ve sesini yükseltmeye çağırıyoruz."
Nerede, kaç gemi var?
Filo, Akdeniz’de seyir halinde ve şu anda Gazze kıyılarına yaklaşık 90 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. İlk etapta 50’den fazla gemiyle yola çıkan filoda, çeşitli ülkelerden katılan tekneler ve aktivist grupları yer alıyor. Türkiye, İspanya, Fransa, Yunanistan, Tunus ve Kanada gibi ülkelerden temsilciler filoya dahil.
Filonun Anlamı: “Sumud” Ne Demek?
“Arapça’da kararlılık ve sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkının direniş ve varlık mücadelesini simgeleyen bir kavram haline geldi.
Filistin kültüründe bu kavram; zeytin ağacı ve hamile köylü kadın imgeleriyle temsil ediliyor. Bugün Sumud Filosu, yalnızca bir yardım konvoyu değil, aynı zamanda Filistin halkının direnişinin uluslararası bir sembolü olarak görülüyor.
Yarın Sabah Gazze’de Olması Bekleniyor
Eğer herhangi bir saldırı ya da engelleme yaşanmazsa, filonun yarın sabah Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. Bu, bugüne kadar Gazze’ye doğru yola çıkan en büyük toplu yardım filosu olarak tarihe geçebilir.