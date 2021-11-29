Gündem AK Partili Turandan CHPye tepki FETÖ söylemine sarılanlara dokunulmazken Kılıçdaroğlunu eleştirenler hep kapı dışarı
POLİTİKA

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye tepki: FETÖ söylemine sarılanlara dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı

CHP eski milletvekili ve parti üyesi Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden ihraç edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "FETÖ söylemine sarılanlara, Atatürk demekten imtina edenlere dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı" diyerek CHP yönetimini eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Partili Bülent Turandan CHPye Mehmet Sevigen tepkisi: FETÖ söylemine sarılanlara dokunulmazken Kılıçdaroğlunu eleştirenler hep kapı dışarı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

CHP içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik sert eleştirileri ile bilinen eski milletvekili ve parti üyesi Mehmet Sevigen, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

"'Helalleşme' içeriyi kapsamıyor galiba Sn. Kılıçdaroğlu?!" sorusunu yönelten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ söylemine sarılanlara, Atatürk demekten imtina edenlere dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı! Sorsanız, hep başkası tek adam!"

SEVİGEN NE DEMİŞTİ?

Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' çağrısı için "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.

CHP'li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
GÜNDEM
CHP'li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen: Kemal Bey'i eleştiren herkes partiden ihraç ediliyor
OYNAT 02:39
CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen: Kemal Bey'i eleştiren herkes partiden ihraç ediliyor
CHP'li eski Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na on yıldır muhalefet yapan hiç kimsenin olamadığını belirtti.

Sevigen, 'Kemal Bey'e on yıldır muhalefet yapan hiç kimse yok. Yaptıkları yanlışları ve doğruları söylemeye çalışıyoruz ama bizi ve eskileri istemiyorlar. Bizim partidekiler 'Ali kıran baş kesen' gibi oldular.' dedi.
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