AK Parti'li Turan'dan CHP'ye tepki: FETÖ söylemine sarılanlara dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen: Kemal Bey'i eleştiren herkes partiden ihraç ediliyor

CHP'li eski Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na on yıldır muhalefet yapan hiç kimsenin olamadığını belirtti.



Sevigen, 'Kemal Bey'e on yıldır muhalefet yapan hiç kimse yok. Yaptıkları yanlışları ve doğruları söylemeye çalışıyoruz ama bizi ve eskileri istemiyorlar. Bizim partidekiler 'Ali kıran baş kesen' gibi oldular. ' dedi.