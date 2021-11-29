AK Parti'li Turan'dan CHP'ye tepki: FETÖ söylemine sarılanlara dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı

CHP içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik sert eleştirileri ile bilinen eski milletvekili ve parti üyesi Mehmet Sevigen, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edildi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.
"'Helalleşme' içeriyi kapsamıyor galiba Sn. Kılıçdaroğlu?!" sorusunu yönelten Turan, şu ifadeleri kullandı:
"FETÖ söylemine sarılanlara, Atatürk demekten imtina edenlere dokunulmazken Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler hep kapı dışarı! Sorsanız, hep başkası tek adam!"
SEVİGEN NE DEMİŞTİ?
Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' çağrısı için "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.