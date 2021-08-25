Gündem AK Partili Bülent Turandan muhalefete sert tepki Ya sizin BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu?
POLİTİKA

AK Partili Bülent Turan'dan muhalefete sert tepki: Ya sizin BBC kadar siyasi ahlâkınız yok mu?

Muhalefetin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' yönündeki asılsız iddialar hakkında ısrar etmesi üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, hata yapmışız dedi. Yetmedi, Türkiye’den özür diledi. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlâkınız yok mu? şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
AK Partili Bülent Turandan muhalefete sert tepki: Ya sizin BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu?
Bülent Turan

Çanakkale'de bir programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili iddialarını sürdüren muhalefeti sert eleştirdi.

'SİZİN BBC KADAR TÜRKİYE SEVGİNİZ YOK MU'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan şunları kaydetti:

"Bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince çizgi kaldı. Bakınız, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Kuzey Kıbrıs’taki sorunlar, Azerbaycan dedik hiç bir konumuzda yanımızda olmayanlar, şimdi de tuttular BBC’nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. ‘BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız’ dedi. Yetmedi, Türkiye’den özür diledi. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlâkınız yok mu deme hakkımız var bizim."

BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi
GÜNDEM
BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi

Muhalefet 'BBC yalanına' arka çıkmayı sürdürüyor: Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz
GÜNDEM
Muhalefet 'BBC yalanına' arka çıkmayı sürdürüyor: Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz

Bakan Çavuşoğlu'dan 'Türkiye'de göç merkezi' yalanına tepki
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'dan 'Türkiye'de göç merkezi' yalanına tepki
Abone Ol Google News
En çok satan20 ikinci el otomobil

En çok satan
20 ikinci el otomobil

​Fiyatlar 105 bin TL'den başlıyor.
Yatırım içinteşvik edeceğiz

Yatırım için
teşvik edeceğiz

​Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması.
Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu

​"Tahsis ettiği 6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Koca bir ili böyle uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Programı'nda konuşuyor.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldı.

Hasılatını yüzde 136 artırdı.

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

​Ankara'nın göbeğinde aslanlar kükrüyor mahalleli dinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.