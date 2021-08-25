AK Partili Bülent Turan'dan muhalefete sert tepki: Ya sizin BBC kadar siyasi ahlâkınız yok mu?

Çanakkale'de bir programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili iddialarını sürdüren muhalefeti sert eleştirdi.

'SİZİN BBC KADAR TÜRKİYE SEVGİNİZ YOK MU'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan şunları kaydetti:

"Bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince çizgi kaldı. Bakınız, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Kuzey Kıbrıs’taki sorunlar, Azerbaycan dedik hiç bir konumuzda yanımızda olmayanlar, şimdi de tuttular BBC’nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. ‘BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız’ dedi. Yetmedi, Türkiye’den özür diledi. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlâkınız yok mu deme hakkımız var bizim."

REKLAM

GÜNDEM BBC "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" tweetini sildi

GÜNDEM Muhalefet 'BBC yalanına' arka çıkmayı sürdürüyor: Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz