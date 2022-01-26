AK Partili Turan’dan İmamoğlu’na eleştiri: Karda tuz rakıda buz, İngiliz Büyükelçisi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, parti teşkilatı toplantısı, bir iş yeri açılışı ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’nin Çan ilçesine geldi. Burada bir iş yerinin açılışında konuşan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Turan, “Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var, haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi? 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen sayın başkanı balıkçıda gördük. Karda tuz, rakıda buz. Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda.

Her zaman balık ye, ama o şartlarda İngiliz büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, insan balık yediğini gizler mi? ‘Yemedim’ dedi, sonra görüntüler çıktı. 1 saat dedi, 3 saat çıktı.

Şunu demeye çalışıyorum. Belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz kıymetli olursunuz. Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertler paylaşılarak toparlanmaya çalışılır. Sonuç olarak bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz, partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz” dedi.

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OYNAT 03:24 İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi. BiP'te paylaş

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“Muhalefet etmek savaşmak değildir”

Muhalefeti eleştiren Turan, “Yeri geliyor Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek savaşmak demek değildir. Küfür etme ve hakaret etme hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir.

Ama küfürlere sahip çıkan, Turkovac gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Sonuç olarak ne olursa olsun Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye’de yaşıyoruz” diye konuştu.

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Konuşmanın ardından iş yerinin açılışında dualar edilip, kurdele kesimi gerçekleştirildi.

OYNAT 01:05 Gazeteci Hulki Cevizoğlu'dan İmamoğlu'na: İstanbul'u yönetemeyen Türkiye'yi de yönetemez Gazeteci Hulki Cevizoğlu CNN TÜRK'te katıldığı Akıl Çemberi programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



Hulki Cevizoğlu, İstanbul'da kar yağışı sebebiyle binlerce İstanbullunun mağduriyet yaşadığı esnada İngiliz büyükelçisiyle yemek yiyen İmamoğlu'nun çalışmadığını ifade etti.



Cevizoğlu, 'Bir belediye başkanı 'Yemeğe gitti, balıkçıda' haberleri çıktığı zaman niye bunu yalanlar? Bir de bunu ifade edenlere neden hakaret eder? Bu üzerinde durulması gereken bir şey. Kiminle yemek yediğini de söylemiyor. 'Konuklarımla.' diyor. İngiliz büyükelçisiyle yemek yemek Türkiye'de siyasi anlamlar taşıyan bir durumdur. 'İstanbul'u düşünmüyor, Cumhurbaşkanlığını düşünüyor.' diyorlardı. İstanbul'u yönetemeyen Türkiye'yi de yönetemez.' dedi.









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OYNAT 01:05 İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​ Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Bakan Varank'tan İstanbullu çile çekerken restorana giden İmamoğlu'na tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz İstanbul'da yağan yoğun kar hem trafiği hem sosyal hayatı felç etti. Vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında görüntülendiği iddia edildi.



İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti. 'Hizmet yapmamız engelleniyor.' diye sürekli bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçıda görüntü veriyor. İnsan bunu yapmaya gerçekten utanır.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:38 Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım edin İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi.

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