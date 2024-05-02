Akşener koltuğu halefine devretti

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener’den devraldı. Parti genel merkezinde bulunan Meral Akşener, Dervişoğlu'nu gelişinde kapıda karşıladı. Akşener ve Dervişoğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı. Dervişoğlu, burada yapılan törenle görevi Meral Akşener'den devralarak genel başkanlık görevine başladı. Akşener, Dervişoğlu'na çiçek takdim ederek "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kurumsallığı oluşan bir siyasi parti olduklarını belirten Akşener, "Ben Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum. Bu hepimizin ortak birikimi" dedi. Devir teslimin ardından Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı. Akşener, kapıda partililerle vedalaştı.

Akşener’in A Takımı’yla yola devam

İYİ Parti’de A takımı yarın belli oluyor. Partide beklenti Başkanlık Divanı’nda Meral Akşener’in genel seçim sürecinde genel başkan yardımcısı olan isimlerin ağırlığı koruması yönünde. 5. Olağanüstü Kongre’de belirlenen 50 kişilik yeni Genel İdare Kurulu’ndan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, 20 kişilik ilk Başkanlık Divanı’nı oluşturacak. Bu kapsamda eski Genel Başkan Meral Akşener’in genel seçimler öncesinde A takımını oluşturan Ünzile Yüksel, Uğur Poyraz ve Ümit Özlale gibi isimlerin yeni kadroda da yer alması gündemde. Ayrıca Akşener’e yakınlığı ile bilinen ve genel başkan yardımcılığı yapan Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun’un yanı sıra Kevser Ofluoğlu, Turan Yaldır, İmran Nilay Tüfekçi, Evren Yılmaz gibi isimlerin de divanda yer alabileceği kaydediliyor. Akşener döneminde parti sözcüsü olarak görev yapan Kürşat Zorlu’nun ise yeni divanda yer alamayabileceği belirtiliyor.

MECLİS YÖNETİMİ DEĞİŞECEK

İYİ Parti’nin Meclis yönetiminde de değişim bekleniyor. Grup Başkanı Koray Aydın yerini Genel Başkan Dervişoğlu’na bıraktı. Bu değişimin ardından istifa eden Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Dervişoğlu’ndan boşalan grup başkanvekilliğine yeni isimler gelecek. Seçimlerin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GİK’te yer almayan İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in grup başkanvekili olabileceği konuşuluyor. Bir kadın milletvekilinin de yönetimde yer alması bekleniyor.







