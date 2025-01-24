Akşener'den talimat bekliyorlar: Sekiz vekil istifa sırasında

İlk istifa edecek ismin, son dönemlerde parti politikalarını eleştiren Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar olduğu belirtildi. İstifa dalgasında ikinci ismin ise Akşener’in prensi olarak bilinen İstanbul Milletvekili Burak Akburak olduğu iddia edildi. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile Aydın Milletvekili Metin Ergün’ün de istifa edecek isimler arasında olduğu kaydedilirken, diğer 4 ismin istifasının ise bu istifaların ardından gelmesi bekleniyor. İstifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın ise AK Parti’ye katılacağı kaydedildi. 8 ismin istifa etmesi durumunda ise İYİ Parti’nin TBMM’de 20 vekili kalacak. Vekil sayısının 19’a düşmesi durumunda ise İYİ Parti TBMM grubu düşüyor.