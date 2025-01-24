Akşener'den talimat bekliyorlar: Sekiz vekil istifa sırasında

İYİ Parti’de Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman’ın ardından 8 vekilin daha istifa edeceği iddia edildi. Burak Akburak, Ersin Beyaz, Lütfullah Kayalar, Metin Ergün ve 4 vekilin istifa için Akşener’den talimat beklediği belirtiliyor.
Yaprak dökümünün yaşandığı İYİ Parti’de istifaların devam edeceği iddia edildi. Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın istifalarının ardından yeni istifaların yaşanması bekleniyor. Eski Genel Başkan Meral Akşener’e yakın 8 milletvekilinin istifa için işaret beklediği iddia edildi. Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da en kısa sürede AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.
ART ARDA GERÇEKLEŞECEK
İlk istifa edecek ismin, son dönemlerde parti politikalarını eleştiren Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar olduğu belirtildi. İstifa dalgasında ikinci ismin ise Akşener’in prensi olarak bilinen İstanbul Milletvekili Burak Akburak olduğu iddia edildi. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile Aydın Milletvekili Metin Ergün’ün de istifa edecek isimler arasında olduğu kaydedilirken, diğer 4 ismin istifasının ise bu istifaların ardından gelmesi bekleniyor. İstifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın ise AK Parti’ye katılacağı kaydedildi. 8 ismin istifa etmesi durumunda ise İYİ Parti’nin TBMM’de 20 vekili kalacak. Vekil sayısının 19’a düşmesi durumunda ise İYİ Parti TBMM grubu düşüyor.