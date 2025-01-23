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Akşener'in danışmanı 'kabine' iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Akşener'in danışmanı 'kabine' iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:4023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fatih Portakal, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etmişti.
Fatih Portakal, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etmişti.

Fatih Portakal, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağını iddia etti. "Yeni kabinede Akşener de olacak, kesinleşti" iddiasına, Akşener'in danışmanından yalanlama geldi.

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, dünkü Sözcü TV canlı yayınında,
"Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti. Yeni kabinede Akşener de olacak."
iddiasına bulunmuştu.

Akşener'in danışmanı 'kabine' iddialarına yanıt verdi

Meral Akşener'in danışmanı
, eski İYİ Parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları için,
"Yanlış bile değil, tamamen yalan"
diye konuştu.
Akşener ile Erdoğan, geçtiğimiz yılın haziran ayında görüşmüşlerdi.

"Aktif siyaseti bıraktı, geleceğe dönük siyasi planı da yok"

Euronews Türkçe'ye
açıklamada bulunan Akşener'in danışmanı,
"Sayın başkan (Meral Akşener) aktif siyaseti bıraktı."
ifadelerini kullandı.
Yetkili,
"Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok"
açıklamasında bulundu.



#Meral Akşener
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Fatih Portakal

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