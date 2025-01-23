İkinci İmralı ziyareti sonrası açıklama geldi: Çalışmalar devam ediyor

DEM Parti İmralı heyeti ikinci ziyaretin ardından açıklama yayınladı. Teröristbaşı Öcalan'ı ile 4 saat süren görüşmede sürece ilişkin bilgilendirdiklerini kaydeden heyet, çalışmaların sürdüğünü belirtti.
DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi. DEM Parti İmralı heyeti, 4 saat süren görüşmenin ardından bugün yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Öcalan'ın Bolu’da yaşanan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dilediği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."