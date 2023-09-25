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Alanya'da yamaç paraşütü kazası: Turist öldü pilot yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turist, pilot ile beraber yamaç paraşütü yaptığı esnada irtifa kaybetmesi sonucu ağaçlık alana düştü. Kazada Belarus uyruklu turist hayatını kaybederken pilot yaralandı.

00:27 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
D.S'nin cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

D.S'nin cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yamaç paraşütü pilotu A.Ş, Belarus uyruklu D.S. ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belarus uyruklu turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa ulaştırıldı. Pilot A.Ş, hastaneye kaldırıldı.



#Alanya
#pilot
#turist
#yamaç paraşütü
#kaza
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