Albayrak’tan fidan bağışı

Türkiye’nin her yerinden il ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere birçok kurum fidan bağışı için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden “BirlikOlmaVakti” hashtagiyle başlatılan kampanyaya kısa sürede büyük katılım sağlandı.

BELEDİYELER SEFERBER

Twitter’dan “nefes olmaya biz de varız” diyerek fidan bağışı yapacağını açıklayan belediyelerden bazıları şöyle: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi ve Amasya Belediyesi 10 bin, İstanbul Üsküdar ve Bağcılar Belediyesi 20 bin, Eyüpsultan, Kağıthane ve Beykoz Belediyesi 10 bin, Esenler Belediyesi 7 bin 500, Çekmeköy Belediyesi 6 bin, Fatih, Sancaktepe, Pendik, Beyoğlu, Başakşehir, Sultanbeyli, Güngören Belediyesi 5 bin, Gaziantep Şahinbey Belediyesi 27 bin, Konya Selçuklu Belediyesi 10 bin, Karatay ve Meram Belediyesi 5 bin, Ankara Altındağ Belediyesi 5 bin, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi 6 bin 666, Malatya Yeşilyurt Belediyesi 4 bin 444, Manisa Köprübaşı Belediyesi 2 bin, Van Edremit Belediyesi ve Bitlis Tatvan Belediyesi bin fidan. Ayrıca AK Parti’nin birçok ildeki kadın ve gençlik kolları teşkilatı da fidan bağışında bulunacağını açıkladı.

REKLAM

VATANDAŞLAR DA HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca birçok kurum, dernek ve spor kulübü de fidan bağışı yapacaklarını açıkladı. TCDD 13 bin 500, Erzurumspor bin 968, Ankara Demirspor 2 bin fidan bağışı yapacaklarını kaydetti. Belediye ve kurumların yanı sıra birçok vatandaş da yaşanan orman yangınları sonrası fidan bağışında bulunmak için harekete geçti. 11.11.2019’da başlatılan Geleceğe Nefes” kampanyası için oluşturulan sayfayı ziyaret eden vatandaşları “Canımız yandı, yeşerteceğiz, Siz de hemen bir fidan sahiplenerek yangın alanlarında geleceğe nefes olun” çağrısı ile karşılaştı.

ALBAYRAK'TAN FİDAN BAĞIŞI

Albayrak Grubu da “birlik olma vakti” diyerek kampanyaya toplamda 21 bin fidanla destek verdi.

Albayrak Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cennet vatanımızda kaybettiğimiz ormanlarımız için Grubumuz adına 10 bin, Varaka Kağıt adına 10 bin ve Ketebe Yayınları adına bin fidan bağışında bulunuyoruz. En kısa zamanda yeşerecek fidanlarla yaraların sarılmasını diliyoruz. Şimdi birlik olma zamanı. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” denildi.

REKLAM

GÜNDEM Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

GÜNDEM Bitmeyen THK yalanı

GÜNDEM Allah senden razı olsun Şahin