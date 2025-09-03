Yeni Şafak
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
İzmir'de 2 katlı binanın ikinci katındaki bir evde yangın çıktı. Alevleri gören baba, eşi ve çocuğuyla evi tahliye etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köyiçi Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki Abdullah Ertuğrul'un kiracı olarak oturduğu dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Ertuğrul, eşi ve çocuğuyla evi tahliye etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Binanın önünde park halinde bulunan otomobilde ise alevlerin sıçramasıyla hasar oluştu.

İtfaiye görevlilerinin incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.



