Alışverişe çıkan terörist yakalandı: Farklı noktalardaki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

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2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek olan YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. TYT sınavının ardından TYT ve AYT ayakları da yarın yapılacak. Adaylar kalan iki oturumu heyecanla beklerken YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. ÖSYM, haftalar öncesinden yayınlandığı takvimle YKS sonuç tarihini duyurmuştu.