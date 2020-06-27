Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Alışverişe çıkan terörist yakalandı Farklı noktalardaki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi
ADİYAMAN

Alışverişe çıkan terörist yakalandı: Farklı noktalardaki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen terörist yakalandı. Yakalanan terörist kırsaldaki sığınakların yerini gösterdi. 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.
20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

"Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Murat Akcan, sivil kıyafetler giyip alış veriş yapmak isterken yakalandı. Adıyaman’ın Gerger ilçesine alış veriş yapmak için gelen terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

PKK maaşlarına ABD zammı!
DÜNYA
PKK maaşlarına ABD zammı!

20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

2 sığınağın yerini gösterdi

Durumundan şüphelenilen terörist güvenlik güçlerinin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmak istedi. Jandarma ekipleri teröristi kovalama sonrasında yakaladı. 20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

BAE-PKK hattı çocuk ticareti: Zayed Suriye'den organ ticareti için binlerce çocuğu kaçırdı
DÜNYA
BAE-PKK hattı çocuk ticareti: Zayed Suriye'den organ ticareti için binlerce çocuğu kaçırdı

20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı
GÜNDEM
Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

Birçok malzeme ele geçirildi

Bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak,2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK’nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.
Abone Ol Google News
Üç HDPliye korona teşhisi

Üç HDP'liye korona teşhisi

TBMM'deki kat görevlilerinden vekillere bulaştı.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Tabutlar yan yana defnedildi, gözyaşları sel oldu.
Test ücreti belli oldu

Test ücreti belli oldu

Yurt dışına çıkanlardan istenen korona testinin fiyatı açıklandı.
Birilerinin<br>insafına bırakmayız

Birilerinin
insafına bırakmayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması.

Bir yıllık icraatlarının sorulduğu röportaj olay oldu

YKS günü veliler sosyal mesafeyi unuttu, polis anons yaptı.

Vahşet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Şaşırtan küskünlük: Cemaat camiyi terk etti

​Rus Büyükelçi Türkiye'ye hayran kaldı.

​Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü.

​Konya polisi tarafından ilk kez ele geçirildi.

​İran'dan koronavirüse ilişkin çok çarpıcı rakam.

Terör örgütü ​PKK kış üslenmesi için hazırlıyordu.
Telefonundan <br>Beşiktaş'ı izledi

Telefonundan
Beşiktaş'ı izledi

​Sosyal medya hesabından transfer sinyalini verdi.
Bunlar<br>saatli bomba

Bunlar
saatli bomba

Deprem uzmanından çok önemli uyarı..

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak.

Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.