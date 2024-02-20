Alper Taşdelen ve Ümit Erkol'a boş salon faturası

CHP’nin hafta sonu Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısındaki boş koltuklar gündeme damga vurdu. 11 bin kişilik 2 katlı spor salonunun ilk katı dolmuş ikinci katında ise boşluklar oluşmuştu. Özgür Özel yönetimindeki ilk büyük organizasyon özelliği taşıyan lansmanda teşkilat üyeleri bu duruma dikkat çekerek yönetimin sınıfta kaldığını söyledi.

Genel Merkez, katılım ve oluşan boşluklara ilişkin faturayı ise Çankaya Belediyesi ve Ankara yönetimine kesti. Yönetim, yeniden aday gösterilmeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeterli desteği sağlanmadığı için tribünlerin dolmadığını iddia etti.

Faturanın kesildiği bir diğer adres ise CHP Ankara yönetimi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yeterli performans göstermemesinin tribünlerin doluluğunu etkilediği düşünülüyor. Öte yandan bazı yöneticiler gelen kişi sayısının azlığına dikkat çekerek, “Neredeyse bin aday açıkladık. Her aday 10 kişi ile gelse 10 bin kişi ederdi” eleştirisinde bulundu.