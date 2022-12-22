Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler

Aday belirleyemeyen altılı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için diretirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

İki parti arasındaki bu çekişme son olarak Saraçhane'de yaşananlar üzerinden daha da belirgin bir hale geldi. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında verilen kesinleşmemiş hapis ve siyasi yasak kararını siyasi şova çeviren Ekrem İmamoğlu'na en büyük destek Meral Akşener'den gelmişti.

Kendisinin Almanya'da olduğu sırada yaşanan bu gelişmelere çok kızdığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu haftaki grup toplantısında 'Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz' diyerek kendisinin adaylığı konusunda net tavrını bir kez daha ortaya koydu.

REKLAM

Afişler asıldı

Tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken CHP teşkilatlarından dikkat çeken bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu'nun afişleri bazı şehirlerdeki bilboardlara asıldı. Afişlerdeki “Ey dünya… Sana rakip olmaya geliyorum. Başlıyoruz” ifadeleri ise 'adaylık ilanı' olarak yorumlandı.

Altılı masa sessiz

CHP teşkilatlarınca asılan afişlerle ilgili altılı masa cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil. Billboardlara çıkan genel başkanı için adaylık konusunda adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ne söyleyeceği de merak konusu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına ilişkin açıklama: Sosyal medyadan öğrendim