Anayasa yapmanın tam zamanı

İkinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Astana’daki TÜRKPA zirvesi sonrasında yeni döneme ilişkin ilk mesajlarını verdi. Yeni anayasa çalışmalarına ağırlık vereceğini açıklayan Kurtulmuş, TBMM çatısı altındaki partilerle görüşmek için yeniden liderler turuna da çıkacağını ifade etti. Kurtulmuş, “Sadece partiler değil, dediğim gibi sivil toplum kuruluşları (STK) ve bu konuda fikri olan bütün kesimler fikirlerini ortaya koysunlar ve müzakere edilmeye başlansın” diye konuştu. Yeni anayasa sürecine kapıyı kapatan CHP’ye ilişkin Kurtulmuş “Şimdi ben bu farazi şey içerisinde konuşmak istemem. Ama hiçbir partinin bu süreçte ya ben konuşmuyorum, görüşmüyorum deme lüksü yoktur, fikrini söyler” dedi.

400’Ü AŞKIN OYLA YENİ ANAYASA

Üzerinde mutabakat sağlanacak bir anayasa arzu ettiğini ifade eden Kurtulmuş, TBMM’de 400’ü aşkın bir oyla geçecek bir teklifin milletin anayasası olacağını kaydetti. Türkiye’de anayasa yapılacaksa da bunun konuşulacağı yerin TBMM olduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa yapım süreçlerinde toplumun her kesiminin teklifini sunacağını ancak anayasanın, millet adına yapılan bir mutabakat metni olduğunu söyledi.

TÜM TOPLUMU KAPSAMALI

“Anayasa yapmak zamanı mıdır, vakti midir? Tam zamanıdır” diyen Kurtulmuş TBMM’nin 28’inci Yasama Döneminin üzerine büyük yükümlülük düştüğünü de aktardı. 12 Eylül rejimin kalıntılarından olan 82 Anayasası’nın 19 kez değiştirildiğini ve yeni anayasaya gerek kalmadığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Kurtulmuş, “Anayasa’nın ruhu hala bu metinlerin içerisinde mündemiçtir. Sivil, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini kapsayan, kuşatan yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır” dedi.

TÜRKLER ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Öte yandan TÜRKPA’nın 14’üncü Genel Kurulu’nda alınan kararlar için 300 milyonluk Türk dünyasının, çok kutuplu, çok merkezli olarak gelişmekte olan yenidünya düzeninin önemli aktörlerinden birisi haline getireceğini ifade etti. Genel Kurul’un mottosu olan “Türk Devri” ifadesini önemsediğini vurgulayan Kurtulmuş, “Türk dünyasının gerçekten kendisine sahip çıkması ve daha ileriye atılım içerisinde olmasının devridir” dedi.

KKTC ZİRVEDE

Kurtulmuş, TÜRKPA'ya KKTC'nin ilk kez gözlemci sıfatıyla katılmasını çok önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'a atıfta bulunan Birleşmiş Milletler kararlarının kabul ettiği Semerkand Deklarasyonu'ndan Türkiye'nin fevkalade ciddi şekilde bundan rahatsızlık duyduğunu muhataplarıyla görüşmelerde ifade ettiğini söyledi. Bu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in bulunması Türkiye için de çok önemli olduğunu ifade etti.

Bütün toplum işin içinde olacak

Terörsüz Türkiye hedefinin Meclis çatısı altında yürütülmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından önerilen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun toplumsal psikolojiyi gözetecek bir yapıda olacağının altını çizen Kurtulmuş, “Türk, Kürt, hangi kimliğe sahip olursa olsun insanlarımızın ‘Evet, iyi bir şey yapılıyor, bu Türkiye’nin hayrına olan bir süreçtir’ diyerek destek vereceği bir süreç olmalı” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin planladığı gibi gittiğini ifade eden Kurtulmuş, “Önce İmralı’nın açıklama yapması, arkasından örgütün bileşenlerinin bu açıklamaya uyduklarını ifade etmeleri önemliydi. Bundan sonra da siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu. Bu çerçevede Meclis’te bir komisyon kurulması en doğal yoldur” dedi.

TARİH VERMEK İŞİ ZORLAŞTIRABİLİR

Komisyonun kurulma zamanına ilişkin Kurtulmuş, “Bu tür şeylerde zaman vermek, işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Mühim olan hem toplumun bu işe hazır hale gelmesi hem de Meclis’teki siyasi partilerin bu konudaki tartışmalara hazır bir vaziyette olduğunun ortaya konulmasıdır” ifadelerini kullandı. Meselenin siyasi ve hukuki taraflarının olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Yüz düşünüp bir konuşarak, kılı kırk yararak ve gerçekten bütün toplum kesimlerinin işin içerisinde olabileceği, herkesin gönül rahatlığı içerisinde destek vereceği bir süreci ortaya koymak lazım. Kürtlerin onuru, Türklerin gururunun korunduğu bir süreci inşallah en güzel şekliyle takip etmemiz gerekiyor” dedi.







