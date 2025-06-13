Numan Kurtulmuş'tan yeni dönem mesajı: Anayasa için en ideali 400'ün üzerinde oy

İkinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yeni döneme ilişkin ilk mesajlarını Yeni Şafak'a verdi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne katılan Kurtulmuş, yurda dönüş öncesinde konuştu.





TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin Meclis çatısı altında yürütülmesi için MHP Lideri Bahçeli tarafından önerilen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun toplumsal psikolojiyle gözetecek bir yapıda olacağının altını çizdi. Kurtulmuş, "Türk, Kürt, hangi kimliğe sahip olursa olsun insanlarımız; evet, iyi bir şey yapılıyor, bu Türkiye'nin hayrına olan bir süreçtir, diyerek destek vereceği bir süreç olmalı" dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin planladığı gibi gittiğini ifade eden Kurtulmuş, "Önce İmralı'nın açıklama yapması, arkasından örgütün birleşenlerinin bu açıklamaya uyduklarını ifade etmeleri önemliydi. Bundan sonra da siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu. Bu çerçevede tabi ki Meclis'te bir komisyon kurulması en doğal yoldur" dedi.





TARİH VERMEK İŞİ ZORLAŞTIRABİLİR

"Komisyon, Melis'in yaz arası vermesinden önce kurulur mu?" sorusuna ise Kurtulmuş, "Bu tür şeylerde zaman vermek, işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Mühim olan hem toplumun bu işe hazır hale gelmesi hem Meclis'teki siyasi partilerin bu konudaki tartışmalara hazır bir vaziyette olduğunun ortaya konulmasıdır" yanıtını verdi. Meseleni siyasi ve hukuki taraflarının olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Yüz düşünüp bir konuşarak, kılı kırk yararak ve gerçekten bütün toplum kesimlerinin işin içerisinde olabileceği, herkesin gönül rahatlığı içerisinde destek vereceği bir süreci ortaya koymak lazım. Kürtlerin onuru, Türklerin gururunun korunduğu bir süreci inşallah en güzel şekliyle takip etmemiz gerekiyor" dedi.





YENİDEN LİDERLER TURUNA ÇIKACAK

Yeni anayasa çalışmalarına ağırlık vereceğini açıklayan Kurtulmuş, TBMM çatısı altındaki partilerle görüşmek için yeniden liderler turuna da çıkacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Sadece partiler değil, dediğim gibi STK'lar ve bu konudaki fikri olan bütün kesimler fikirlerini ortaya koysunlar ve müzakere edilmeye başlansın" dedi. Yeni anayasayla ilgili CHP'nin her tartışma açıldığında kapıları kapatma tutumu alması da Kurtulmuş'a soruldu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Şimdi ben bu farazi şey içerisinde konuşmak istemem. Ama yani sonuçta ifade ettim, hiçbir partinin bu süreçte ya ben konuşmuyorum, görüşmüyorum deme lüksü yoktur, fikrini söyler" dedi.





400'Ü AŞKIN OYLA YENİ ANAYASA

Üzerinde mutabakat sağlanacak bir anayasa arzu ettiğini ifade eden Kurtulmuş, TBMM'de 400'ü aşkın bir oyla geçecek bir teklifin milletin anayasası olacağını kaydetti. Türkiye'de anayasa yapılacaksa da bunun konuşulacağı yerin TBMM olduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa yapım süreçlerinde toplumun her kesimi teklifini sunacağını ancak anayasanın, millet adına yapılan bir mutabakat metni olduğunu söyledi.





YENİ ANAYASA'NIN TAM ZAMANIDIR

"Anayasa yapmak zamanı mıdır, vakti midir? Tam zamanıdır" diyen Kurtulmuş. TBMM'nin 28'inci Yasama Döneminin üzerine büyük yükümlülük düştüğünü de aktardı. 12 Eylül rejimin kalıntılarından olan 82 Anayasası'nın 19 kez değiştirildiğini ve yeni anayasaya gerek kalmadığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Kurtulmuş, "Anayasa'nın ruhu hala bu metinlerin içerisinde mündemiçtir. Sivil, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini kapsayan, kuşatan yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır" dedi.





Yasalar komisyonda pişecek

Meclis içtüzüğünde esaslı bir çalışma yapılmasını da öneren Kurtulmuş, İngiliz parlamentosundaki benzer şekilde "komisyon esaslı çalışmaların gerçekleştiği" bir modelle işaret etti. Kurtulmuş, "Tekliflerin komisyonlarda açık bir şekilde tartışıldığı ama Meclis Genel Kurulu'nda da süratle milletvekillerinin, olgunlaştırılmış olan kanun teklifi metni üzerinde, görüşmelerin yapıldıktan sonra oylamaya geçildiği bir düzenin kurulması lazım" dedi. Kurtulmuş, Meclis'te yasa yapma kalitesinin yükseltildiği, demokratik tartışma zeminlerinin olgunlaştırıldığı ve çalışma saatlerinin uzaması engelleyecek bir İçtüzük'e ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





Meclis'te ortak mutabakat

Meclis'te bir içtüzük değişikliğine gerek olmaksızın mevcut içtüzükle çözülecek sorunlarında da bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, her meclis başkanvekilinin aynı tutum içerisinde olması bir an önce ortak mutabakat metni oluşturtulacağını da kaydetti. Kurtulmuş, "Birisi 1 dakikalık söz hakkını 20 kişiye kullandırırken, bir başkası 60-70 kişiye kullandırmamalıdır. Ya da Meclis Genel Kurulu sadece grup başkanvekillerinin karşılıklı söz düellosu yaptıkları bir mekan olmamalıdır" dedi.





İki hafta kesintisiz Genel Kurulu yönetti

Meclis Genel Kurulu'nu iki hafta kesintisiz olarak yöneten Kurtulmuş, "Benim için de çok iyi bir tecrübe oldu. Öncelikli şunu söyleyeyim. Zor tartışmaların olduğu ortamlarda bile milletvekili arkadaşlarımız fevkalade olgunlukla bu süreci götürdüler. Hatta bezen öyle uzlaşılar sağlandı bu iki haftalık süre içerisinde, şimdi rakamı tam veremiyor olabilirim 12-13 madde partiler anlaştığı için üzerindeki tartışmalar geri çekildi ve 40-45 dakikada 13 madde geçti. Şimdi yeri geldiği zaman demek ki insanlar oturup müzakere de edebiliyorlar" diye konuştu.





Türkler yenidünya düzenin önemli bir aktörüdür

Kurtulmuş TÜRKPA'nın 14'üncü Genel Kurulu'nda alınan kararlar için 300 milyonluk Türk dünyasının, çok kutuplu, çok merkezli olarak gelişmekte olan yenidünyan düzenin önemli aktörlerinden birisi haline getireceğini ifade etti. Genel Kurul'un mottosu olan "Türk Devri" ifadesini önemsediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türk dünyasının gerçekten kendisine sahip çıkması ve daha ileriye atılım içerisinde olmasının devridir" dedi.





TURKPA'da bir ilk: KKTC zirvede

Kurtulmuş, TURKPA'ya KKTC'nin ilk kez gözlemci sıfatıyla katılmasını çok önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'a atıfta bulunan Birleşmiş Milletler kararlarının kabul ettiği Semerkand Deklarasyonu'ndan Türkiye'nin fevkalade ciddi şekilde bundan rahatsızlık duyduğunu muhataplarıyla görüşmelerde ifade ettiğini söyledi. Bu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in bulunması Türkiye için de çok önemli olduğunu ifade etti. Öztürkler'in gözlemci olarak bütün toplantılarda bulunduğunu, söz hakkı verildiğini ve Genel Kurul'da da konuşma yaptığının altını çizdi.



