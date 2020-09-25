Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumutahminlerine göre; birçok bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yağış etkili olacak.

Hafta sonu yağışa dikkat

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Termometreler 23 dereceye geriledi. Kentin bazı bölgelerinde yağış hakim. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta sonu yer yer sağanak yağış görülecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

GÜNDEM Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 36 ile yağış uyarısı

36 ile yağış uyarısı

Öte yandan meteorolojinin bugün için yaptığı hava durumu tahminlerine göre; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.