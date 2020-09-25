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Gündem Ankarada hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankarada hava nasıl olacak?
ANKARA

Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?

Eylül ayının son haftasında hava durumunda ani değişiklikler yaşanıyor. Sıcaklık 23 dereceye kadar düşerken, bazı bölgelerde yağış görülüyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre; başkentte hafta sonu da yağışlar bazı bölgeleri etkilemeye devam edecek. Peki Ankara'da hava durumu nasıl?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumutahminlerine göre; birçok bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yağış etkili olacak.

Hafta sonu yağışa dikkat

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Termometreler 23 dereceye geriledi. Kentin bazı bölgelerinde yağış hakim. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta sonu yer yer sağanak yağış görülecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 36 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 36 ile yağış uyarısı

36 ile yağış uyarısı

Öte yandan meteorolojinin bugün için yaptığı hava durumu tahminlerine göre; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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