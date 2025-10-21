Yeni Şafak
Ankara'daki konser soruşturmasında iddianame hazır

Ankara'daki konser soruşturmasında iddianame hazır

16:5521/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (Arşiv)

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) odaklı konser soruşturmasında 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.


İddianameyi kabul eden mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.


Soruşturmanın geçmişi


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.


Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.


Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.




#Ankara
#ABB
#konser
