Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

15:1518/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ankara.
Ankara.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde 2 tıra operasyon düzenlendi.

Araçlarda yapılan aramada, 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



#Ankara
#Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?