Antalya açıklarında ticari gemi battı: Ekipler harekete geçti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.
14 mürettebatın bulunduğu gemide; 2 personelin denizden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini aktaran Vali Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını, 9 personelin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Soruşturma başlatıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi:
Mürettebatın kimlikleri belirlendi
Kumluca'nın 22 mil açığında batan ticari gemideki 5'i kurtarılan, 9'u ise kaybolan mürettebatın kimlikleri belli oldu. Gemidekilerin, tamamı Suriyeli kaptan Bassem Arıs, 2’nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2’nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemici Mustafa Hemden, usta gemici Jaafar Haıfa, usta gemici Hasan Jaser, usta gemici Nabıl Hasan, usta gemici Abdulrahman Fawakhrjı, yağcı Emad Jrad, yağcı Gadır Shaaban, yağcı Bassım Tawıl, aşçı Ramez Namrah'ın bulunduğu öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılan 2 kişinin Mhmod Smea ve Gadır Shaaban olduğu, Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. Mhmod Smea'nın serviste, Gadır Shaaban'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.