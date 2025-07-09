Ara seçim planı tutmaz

CHP'nin 22 milletvekilini istifa ettirerek kasımda ara seçimi zorlayacağı iddiası ortaya atıldı. Ara seçime gidilmesi için üye tam sayısı 600 olan TBMM Genel Kurulu'nda 30 milletvekilinin, yani üye tam sayısının yüzde 5'inin, herhangi bir sebeple vekillikten ayrılması gerekiyor. Bu durumda Meclis 3 ay içinde Anayasa’ya göre ara seçimlere gidiyor. Bu ara seçimlerde de sadece milletvekilliği eksilen seçim bölgelerinde, boşalan vekillik koltukları için seçim yapılıyor. Şu an TBMM’de 8 koltuk boş. CHP'de bu amaçla vekil sayısı 592'ye düşen Genel Kurul'da 22 vekilin daha istifa etmesini zorlayacak. Ancak bu vekillerin istifa etmesi için Genel Kurul'da salt çoğunluğun, yani 301 vekilin oyu gerekiyor. CHP'nin 135, AK Parti ve MHP'ninse 319 milletvekili var. Meclis'teki bu sandalye dağılımına göre 22 milletvekilinin istifası mümkün değil. Çünkü CHP tüm muhalefetin desteğini arkasında bulsa bile Cumhur İttifakı'nın desteğine ihtiyaç duyuyor. Ara seçim hedeflenen bir senaryoda bu desteği alması imkansız olan CHP'de milletvekilleriyle yapılan toplantılarda ara seçim formülünün bazı isimler tarafından dile getirildiği ancak yeterli desteği görmediği ve havada kaldığı bildirildi.