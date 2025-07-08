CHP başkanlarını topluyor

Özgür Özel.
CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.
#CHP
#Özgür Özel
#Siyaset
#Ankara
CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.
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