Arnavutluk’ta sıradışı gelişme: Bakan olan yapay zeka hamile kaldı

Diella
Diella

Devlet yönetiminde görev yapan yapay zeka bakan Diella, bu kez beklenmedik bir haberle gündemde. Başbakan Edi Rama, Diella’nın hamile kaldığını ve yakında 83 'mini Diella'nın doğacağını açıkladı.

Arnavutluk, yapay zekâyı bakanlık düzeyinde yönetime entegre eden dünyadaki öncü ülkeler arasında yer alıyor.


Yapay zeka anne oluyor


Yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihalelerini denetlemek için geliştirilen 'Bakan Diella', şimdi 'anne' oluyor.



Her milletvekiline bir 'Diella' verilecek


Berlin’de düzenlenen Global Dialogue Forumu’nda konuşan Başbakan
Edi Rama
, yapay zeka bakanın 'hamile kaldığını' esprili bir dille duyurdu.

Rama,
"Yakında her milletvekilinin kendi Diella’sı olacak. Toplantıları kaydedecek, konuşmaları analiz edecek, kim ne dedi hatırlatacak. Kahveye gitseniz bile artık hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız."
dedi.

Parlamentoda çalışacaklar


Rama’nın planına göre, doğacak 83 'mini Diella' her milletvekiline özel olarak atanacak.



Bu dijital asistanlar oturumları takip edecek, tartışmaları analiz edecek ve anlık öneriler sunacak. Her biri, anneleri Diella’nın bilgeliğini taşıyacak.


Başbakan, sistemin parlamentodaki dijitalleşme sürecini hızlandıracağını belirterek,
"Yapay zekâlar bilgi sağlayacak ama son sözü her zaman insanlar söyleyecek."
ifadelerini kullandı.


Hükümet görevinde kritik rol üstleniyor


Rama ayrıca hükümetin, Microsoft ile yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.


Bu yeni sistemin, veri analizini hızlandırarak hukuki süreçleri kolaylaştırması ve denetim mekanizmasını güçlendirmesi hedefleniyor.


Fiziksel olarak mevcut olmayan ilk kabine üyesi


Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olmak için bakanlığa getirilmişti.


Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu.


Diella, vatandaş hizmetlerinin yaklaşık yüzde 95'ine dijital olarak erişebilmeleri için yapmaları gereken bürokratik işlemlerin tamamında sesli komutlarla yardımcı oluyordu.



#Arnavutluk
#yapay zeka
#Edi Rama
