Arnavutluk’ta sıradışı gelişme: Bakan olan yapay zeka hamile kaldı

Devlet yönetiminde görev yapan yapay zeka bakan Diella, bu kez beklenmedik bir haberle gündemde. Başbakan Edi Rama, Diella’nın hamile kaldığını ve yakında 83 'mini Diella'nın doğacağını açıkladı.
Arnavutluk, yapay zekâyı bakanlık düzeyinde yönetime entegre eden dünyadaki öncü ülkeler arasında yer alıyor.
Yapay zeka anne oluyor
Yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihalelerini denetlemek için geliştirilen 'Bakan Diella', şimdi 'anne' oluyor.
Her milletvekiline bir 'Diella' verilecek
Parlamentoda çalışacaklar
Rama’nın planına göre, doğacak 83 'mini Diella' her milletvekiline özel olarak atanacak.
Bu dijital asistanlar oturumları takip edecek, tartışmaları analiz edecek ve anlık öneriler sunacak. Her biri, anneleri Diella’nın bilgeliğini taşıyacak.
Hükümet görevinde kritik rol üstleniyor
Rama ayrıca hükümetin, Microsoft ile yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.
Bu yeni sistemin, veri analizini hızlandırarak hukuki süreçleri kolaylaştırması ve denetim mekanizmasını güçlendirmesi hedefleniyor.
Fiziksel olarak mevcut olmayan ilk kabine üyesi
Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olmak için bakanlığa getirilmişti.
Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu.
Diella, vatandaş hizmetlerinin yaklaşık yüzde 95'ine dijital olarak erişebilmeleri için yapmaları gereken bürokratik işlemlerin tamamında sesli komutlarla yardımcı oluyordu.