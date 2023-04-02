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Artık annesinin kucağında

Deprem felaketinde 128 saat enkaz altında kalan 3.5 aylık bebek, annesine kavuştu. Hemşirelerin ‘Gizem’ ismini verdiği Vetin Begdaş, 54 gündür koruma altındaydı. Aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlanmasının ardından kavuşma gerçekleşti. Bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık teslim etti.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan mucize bebek, 54 gün sonra annesine kavuştu.

Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan mucize bebek, 54 gün sonra annesine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan, sağlık görevlilerinin “Gizem” adını verdikleri 3,5 aylık Vetin Begdaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana’da tedavi gören annesiyle buluşturuldu. Hatay’da enkaz altında kalan 3,5 aylık bebek, depremin 128. saatinde kurtarıldı. Hemşirelerin “Gizem” adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş yaralanırken babası ve iki erkek kardeşi hayatını kaybetti.

DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

Gizem bebek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan bebek, kurum bakımı altına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen Gizem bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşa yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların ailelerinin bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Gizem bebeğin ailesine kavuşması için harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürdü.

ANNE TEDAVİ GÖRÜYOR

Adana’da bulunan Bakan Derya Yanık, ailesinin “Vetin” adını verdiği bebeği Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’la buluşturdu. Anne ve bebeğin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını belirten Yanık, “Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek, gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi.” ifadelerini kullandı. Bebeğin, ailesiyle kavuşturulması için yapılan çalışmaları anlatan Yanık, “Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak.” değerlendirmesini yaptı.



#Hatay
#Deprem bölgesi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Derya Yanık
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