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İSTANBUL

Aşı karşıtlarının mitinginde doktor Bilgehan Bilge'den tepki toplayan sözler: Özür dileyecekler hekimler yargılanacak

İstanbul Üsküdar'da toplanan aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Burada konuşma yapan Op. Dr. Bilgehan Bilge’ nin "Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Hekimler yargılanacak" sözleri büyük tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Tabip Odası doktor Bilge hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Diğer
Aşı karşıtlarının mitinginde doktor Bilgehan Bilgeden tepki toplayan sözler: Özür dileyecekler hekimler yargılanacak
​Aşı karşıtlarının mitinginde konuşan doktor Bilgehan Bilge'nin sözlerine tepki yağdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki aşılama çalışmaları rekor seviyelere doğru ilerliyor. Bununla birlikte virüse inanmayan ve aşı karşıtı olanların sayısı da her geçen gün artıyor. Aşı karşıtları, İstanbul Üsküdar'da toplanıp miting yaptı. Mitingde konuşan Op. Dr. Bilgehan Bilge’nin sözleri, büyük tartışma yarattı.

“HEKİMLER YARGILANACAK”

“Asla ve kat’a aşı olmayın.” diyen Bilge, şunları söyledi: “Asla aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memuru hemşireler değil, hekimler yargılanacak. Yok, benim haberim yoktu, devlet memuruyum, Sağlık Bakanlığı'ndan emir geldi, o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerine uyguladım deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa bu.”

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İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN SORUŞTURMA: ŞARLATAN

Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya, İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. Bilgehan Bilge hakkında, tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu. İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. Koronavirüse karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

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"SORUŞTURMA SONUÇLANDIĞINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da 'Plandemi büyük buluşması' adıyla düzenlediği 'miting'de 'Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

İstanbul'da aşı karşıtları sokak sokak bildiri dağıtıyor
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İstanbul'da aşı karşıtları sokak sokak bildiri dağıtıyor
Dünyada koronavirüs sebebiyle 4 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Ülkemizde de bu sayı 49 bin 185.

Uygulanan tedbirler ve aşılama hızının artmasıyla günlük vaka sayılarının 5 binli sayılara düşmesi ise önümüzdeki günler için umut veriyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir grubun sokak sokak gezerek aşı karşıtlığı konusunda bildiri dağıtması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Vatandaşa aşı olmamaları ve maske takmamaları gerektiğini anlatan grup daha sonra gözden kayboldu.


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