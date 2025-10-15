Asıl mesele ateşkesin kalıcı olması

MHP lideri Bahçeli, Mısır'daki Gazze zirvesine ilişkin, "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı hale gelmesidir” dedi. Bahçeli, CHP lideri Özel’i de sert sözlerle eleştirdi: Özgür Bey’in Brüksel’deki mitinginde iktidarın Trump’a çalışmaya başladığını iddia etmesi, gayrimilli bir siyasetin kokuşmuş örneğidir.
Meclis MHP Grubu’nda konuşan Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Türk milletinin ebedi varlığında tek yürek olmalıyız. Hem Alevi’yiz hem Sünni’yiz; hepsinden önce Müslüman Türk milletiyiz” dedi. Aleviliğin siyasallaştırılmasına karşı çıkan Bahçeli, “Cemevlerinin ibadethane olarak tescilinde atılgan olunmalı. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine saygı duymalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL’İN CEZASIZ KALMAMASI LAZIM
Gazze barış gücünde Türkiye’nin yer almasının önemini vurgulayan Bahçeli, “Türkiye, adil ve akılcı arabulucu rolüyle bölgesel diplomasinin kemer taşı haline gelmiştir. Bundan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Gazzeli şehitlerin kanının bedelini misliyle ödeyecekler. Şimdi asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı hale gelmesidir. Temennimiz kalıcı barış ve iki devletli çözümün yerleşmesidir. Gazze, Filistin halkının vatanıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Cumhuriyeti kurulmadan kalıcı barıştan söz edilemez” diye konuştu.
DEM'E SLOGAN TEPKİSİ
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in “Gelecek gencecik cesetlerin üzerine” sözlerine sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi: “Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değil, kahramanlarımız ve manevi muhafızlarımızdır. Al-i İmran Suresi’nde buyurulduğu gibi, ‘Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, onlar diridir.’” TBMM’de taşkın sloganlara gerek olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hepimiz terörsüz Türkiye hedefi için dikkatli olmalıyız. Maksimalist taleplerden, suçlayıcı dilden uzak durulmalıdır. Her şey Türkiye içindir, hepimiz Türk milletiyiz” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Şehitlerimiz ceset değil, kahramanlarımızdır. Herkes sorumlu bir dil kullanmalı. Terörsüz Türkiye hedefinden sapmak, ahlaken ve siyaseten büyük bedeller doğurur” dedi.
CHP İFTİRA ATIYOR
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye’yi eleştirmesine tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu: “Özgür Bey’in ülkemizi kötülemesi ve Cumhurbaşkanımıza iftira atması kabul edilemez. Yolu yol değildir. Türkiye’yi yurt dışında şikayet eden bir muhalefet anlayışı ahlaklı değildir. Brüksel’de yaptığı açıklamalar gayri milli ve gayri ahlakidir” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalif lideri tebrik etmesine tepki gösteren Bahçeli, “CHP’de eksen kaymış, erdem kaybolmuştur. Atatürk’ün kemikleri sızlamaktadır. Bu ödül bizim için emperyal heveslerin sembolüdür. Bizim ödülümüz milletimizin sevgisidir” diye konuştu.