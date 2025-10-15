Asıl mesele ateşkesin kalıcı olması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye’yi eleştirmesine tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu: “Özgür Bey’in ülkemizi kötülemesi ve Cumhurbaşkanımıza iftira atması kabul edilemez. Yolu yol değildir. Türkiye’yi yurt dışında şikayet eden bir muhalefet anlayışı ahlaklı değildir. Brüksel’de yaptığı açıklamalar gayri milli ve gayri ahlakidir” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalif lideri tebrik etmesine tepki gösteren Bahçeli, “CHP’de eksen kaymış, erdem kaybolmuştur. Atatürk’ün kemikleri sızlamaktadır. Bu ödül bizim için emperyal heveslerin sembolüdür. Bizim ödülümüz milletimizin sevgisidir” diye konuştu.