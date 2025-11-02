Atina'yı Türk İHA'sı korkusu sardı

Dendias, bu iddiayı, Atina’nın Bayraktar İHA’lara karşı geliştirdiği yeni “Kentavros” anti-dron sistemini tanıtırken dile getirdi. Dendias, televizyonda yayımlanan röportajında, Yunan istihbaratının Türkiye’nin İHA stoklarını incelediğini belirterek “Türkiye’nin artık bir milyondan fazla dron konuşlandırdığı” değerlendirmesinde bulundu. Bakan, bu rakamı “etkileyici” olarak nitelendirdi. Yunanistan’ın Türk İHA’larına karşı sistem geliştirdiğini ifade eden Dendias, Kentavros anti-dron kompleksini “Bayraktar’a karşı dünyanın en iyi sistemi” olarak tanımladı. Yunan medyası, Atina’nın modernizasyon programı kapsamında yılda 1.000’den fazla askeri dron üretmeyi hedeflediğini ve Kentavros sisteminin bu hedefi tamamlayıcı nitelikte olduğunu aktarıyor. Yetkililer, sistemin Ege’de caydırıcılığı yeniden tesis etmede kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

Bakan, sistemin hem ulusal savunma hem de ihracat amacıyla geliştirildiğini ve Türk İHA’larını ithal eden ülkelerle rekabet eden pazarlara da sunulacağını kaydetti. Dendias, iki ismi açıklanmayan ülkenin Kentavros sistemine ilgi gösterdiğini belirterek, “Türk dronlarıyla karşı karşıya kalan bir ülke, Bayraktar’a karşı en iyi sistemi bizden satın alabilir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA’ları, Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna’daki operasyonlarda etkili bulunmuş ve Ankara’nın uygun maliyetli hava gücü sağlayan bir İHA üreticisi olarak küresel itibarını güçlendirmişti. Raporlar, Rusya tarafından sağlanan hava savunma sistemlerine milyarlarca dolarlık kayıplar verdirdiğini ortaya koyuyor.