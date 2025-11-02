Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Atina'yı Türk İHA'sı korkusu sardı

Atina'yı Türk İHA'sı korkusu sardı

04:002/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
TB2 Bayraktar.
TB2 Bayraktar.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin bir milyondan fazla insansız hava aracı (İHA) konuşlandırdığını öne sürdü.

Dendias, bu iddiayı, Atina’nın Bayraktar İHA’lara karşı geliştirdiği yeni “Kentavros” anti-dron sistemini tanıtırken dile getirdi. Dendias, televizyonda yayımlanan röportajında, Yunan istihbaratının Türkiye’nin İHA stoklarını incelediğini belirterek “Türkiye’nin artık bir milyondan fazla dron konuşlandırdığı” değerlendirmesinde bulundu. Bakan, bu rakamı “etkileyici” olarak nitelendirdi. Yunanistan’ın Türk İHA’larına karşı sistem geliştirdiğini ifade eden Dendias, Kentavros anti-dron kompleksini “Bayraktar’a karşı dünyanın en iyi sistemi” olarak tanımladı. Yunan medyası, Atina’nın modernizasyon programı kapsamında yılda 1.000’den fazla askeri dron üretmeyi hedeflediğini ve Kentavros sisteminin bu hedefi tamamlayıcı nitelikte olduğunu aktarıyor. Yetkililer, sistemin Ege’de caydırıcılığı yeniden tesis etmede kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

BAYRAKTAR’A KARŞI EKİPMAN ÜRETİYOR

Bakan, sistemin hem ulusal savunma hem de ihracat amacıyla geliştirildiğini ve Türk İHA’larını ithal eden ülkelerle rekabet eden pazarlara da sunulacağını kaydetti. Dendias, iki ismi açıklanmayan ülkenin Kentavros sistemine ilgi gösterdiğini belirterek, “Türk dronlarıyla karşı karşıya kalan bir ülke, Bayraktar’a karşı en iyi sistemi bizden satın alabilir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA’ları, Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna’daki operasyonlarda etkili bulunmuş ve Ankara’nın uygun maliyetli hava gücü sağlayan bir İHA üreticisi olarak küresel itibarını güçlendirmişti. Raporlar, Rusya tarafından sağlanan hava savunma sistemlerine milyarlarca dolarlık kayıplar verdirdiğini ortaya koyuyor.




#İHA
#SİHA
#yunanistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme Biçimleri