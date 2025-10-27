Ayağının tozuyla barış imzası

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaları sonlandıran barış anlaşması için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan törene katıldı. Göreve geldiğinden beri 8 savaşı bitirdiğini savunan Trump'ın Asya turu kapsamında Çin ile de anlaşması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, beş gün sürecek Asya turuna renkli ve ilginç görüntülerle başladı. İlk durağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılanan Trump, burada Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarını sonlandıran barış anlaşması için düzenlenen imza törenine katıldı. Tören öncesi Malezya Başbakanı tarafından şerefine düzenlenen dans gösterisinde renkli görüntüler veren Trump, dansçılarla birlikte ritim tuttu.
KUALA LUMPUR ANLAŞMASI
Kuala Lumpur'da 47’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Tyaland ile Kamboçya arasında barış anlaşması imza töreni düzenlendi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Trump ile zirveye ev sahipliği yapan Enver İbrahim'in de katıldığı törende barış anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Tayland, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınır bölgesinden çekmeye başlayacak. Trump, burada yaptığı konuşmada, ‘Kuala Lumpur Barış Anlaşması’ adı verilen anlaşmayla iki ülkenin de ‘iyi komşuluk ilişkileri kurmak için çalışmayı kabul ettiğini’ ifade etti. Törenin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması ve Tayland ile değerli mineraller konusunda anlaşma imzaladı.
MİLYONLARCA HAYAT KURTARDIK
Trump, ASEAN Zirvesi’nin aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD-ASEAN liderleriyle yapılan çalışma oturumuna katıldı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Trump, Enver İbrahim’e teşekkür ederek, Malezya’da çok başarılı bir gün olduğunu söyledi. Trump, "Kamboçya ve Tayland arasındaki düşmanlıkları sona erdiren tarihi bir barış anlaşmasının imza törenine katıldık. Bu anlaşmaya, "Kuala Lumpur Barış Antlaşması adını veriyoruz" dedi. Trump, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın, son sekiz ayda sona erdirdikleri sekiz çatışmadan sadece biri olduğunu öne sürerek “Milyonlarca hayat kurtardık. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Buna 59 ülkenin katıldığı çok güçlü bir anlaşma ile Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi de dahildir. Bu ülkelerin çoğu şu anda bu masada yer alıyor" ifadelerini kullandı.
ÖN ANLAŞMAYA VARDILAR
Öte yandan, ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi.
Gazze protestosu yapıldı
- ASEAN Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya’da dün binlerce kişi Filistin’e destek gösterilerine katıldı. Sokaklarda toplanan göstericiler, “Trump Gazze’deki soykırıma ortak, onu burada istemiyoruz” sloganları attı. Göstericiler, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin kısa sürede bozulduğunu öne sürerek, Protestocular, ellerinde kanlı Netanyahu ve Trump görselleri taşıyarak sadece İsrail’i değil, ABD ve Batı hükümetlerini de Gazze ve Batı Şeria’daki yıkımdan sorumlu tuttu.