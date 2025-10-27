Ayağının tozuyla barış imzası

ABD Başkanı Donald Trump, beş gün sürecek Asya turuna renkli ve ilginç görüntülerle başladı. İlk durağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılanan Trump, burada Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarını sonlandıran barış anlaşması için düzenlenen imza törenine katıldı. Tören öncesi Malezya Başbakanı tarafından şerefine düzenlenen dans gösterisinde renkli görüntüler veren Trump, dansçılarla birlikte ritim tuttu.

Kuala Lumpur'da 47’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Tyaland ile Kamboçya arasında barış anlaşması imza töreni düzenlendi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Trump ile zirveye ev sahipliği yapan Enver İbrahim'in de katıldığı törende barış anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Tayland, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınır bölgesinden çekmeye başlayacak. Trump, burada yaptığı konuşmada, ‘Kuala Lumpur Barış Anlaşması’ adı verilen anlaşmayla iki ülkenin de ‘iyi komşuluk ilişkileri kurmak için çalışmayı kabul ettiğini’ ifade etti. Törenin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması ve Tayland ile değerli mineraller konusunda anlaşma imzaladı.

Trump, ASEAN Zirvesi’nin aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD-ASEAN liderleriyle yapılan çalışma oturumuna katıldı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Trump, Enver İbrahim’e teşekkür ederek, Malezya’da çok başarılı bir gün olduğunu söyledi. Trump, "Kamboçya ve Tayland arasındaki düşmanlıkları sona erdiren tarihi bir barış anlaşmasının imza törenine katıldık. Bu anlaşmaya, "Kuala Lumpur Barış Antlaşması adını veriyoruz" dedi. Trump, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın, son sekiz ayda sona erdirdikleri sekiz çatışmadan sadece biri olduğunu öne sürerek “Milyonlarca hayat kurtardık. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Buna 59 ülkenin katıldığı çok güçlü bir anlaşma ile Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi de dahildir. Bu ülkelerin çoğu şu anda bu masada yer alıyor" ifadelerini kullandı.