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Aybüke öğretmen rahmetle anıldı: Katilleriyle mücadelemiz sürecek

PKK’lı teröristler tarafından 7 yıl önce şehit edilen Aybüke öğretmen törenlerle anıldı. Yayınladığı mesajla şehit Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

04:00 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:22 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti: "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz."

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE TÖREN

Şenay Aybüke Yalçın ve aynı saldırıda şehit düşen uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ile Ali Gülnar Batman'ın Kozluk ilçesinde törenle anıldı. Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakıldı, dua edildi. Daha sonra törene katılanlar şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret etti.

BAKAN TEKİN MEZARI BAŞINDA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şehit Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söyledi: "Bu ülkenin değerlerine sahip çıkacak, bu ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yetiştirmek için yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenleri yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz.”

Hatırası asla unutulmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajında, "Ömrünün baharında şehit olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. Aybüke öğretmenin hatırasının asla unutulmayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız. Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk'ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22'sindeydi" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: Sinsi tehlikeye karşı yeni tedbirler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu. Düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan "Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün endüstrisinin hükümetlere etki etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba 'Türkiye'ye nasıl sızarız?' ve bunlar dünyada güçlü, dev markalar ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik, inşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Aybüke Öğretmen
#Terör
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