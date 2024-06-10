Aybüke öğretmen rahmetle anıldı: Katilleriyle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti: "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz."
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE TÖREN
Şenay Aybüke Yalçın ve aynı saldırıda şehit düşen uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ile Ali Gülnar Batman'ın Kozluk ilçesinde törenle anıldı. Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakıldı, dua edildi. Daha sonra törene katılanlar şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret etti.
BAKAN TEKİN MEZARI BAŞINDA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şehit Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söyledi: "Bu ülkenin değerlerine sahip çıkacak, bu ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yetiştirmek için yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenleri yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz.”
Hatırası asla unutulmayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajında, "Ömrünün baharında şehit olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. Aybüke öğretmenin hatırasının asla unutulmayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız. Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk'ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22'sindeydi" ifadelerini kullandı.