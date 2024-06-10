Aybüke öğretmen rahmetle anıldı: Katilleriyle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu. Düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan "Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün endüstrisinin hükümetlere etki etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba 'Türkiye'ye nasıl sızarız?' ve bunlar dünyada güçlü, dev markalar ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik, inşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.