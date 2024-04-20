Aydın kendinden emin

5 genel başkanlık adayının belli olduğu İYİ Parti’de, taraflar delege hesaplarına yoğunlaştı. Bu çerçevede yaklaşık bin 200 civarında olan delegenin oy dağılımının hesapları da yapılmaya başlandı. İYİ Parti’de Meral Akşener’in yerine aday olan Koray Aydın cephesi 27 Nisan’dan emin. Ekibi, Aydın’ın eski teşkilat başkanı olması sebebiyle delege gücünü koruduğunu hesap ediyor. Bu çerçevede Aydın’a yakın kaynaklar 600-700 oy bandında seçileceklerini tahmin ediyor.