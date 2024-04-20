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Aydın kendinden emin

31 Mart Yerel Seçim hesaplaşmasının da yaşanacağı İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongresi yaklaşırken adaylar, bir gözle; deklare etmesine karşın Meral Akşener’in aday olup olmayacağını diğer taraftan rakiplerini gözlüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:44 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Koray Aydın - Meral Akşener
Koray Aydın - Meral Akşener

5 genel başkanlık adayının belli olduğu İYİ Parti’de, taraflar delege hesaplarına yoğunlaştı. Bu çerçevede yaklaşık bin 200 civarında olan delegenin oy dağılımının hesapları da yapılmaya başlandı. İYİ Parti’de Meral Akşener’in yerine aday olan Koray Aydın cephesi 27 Nisan’dan emin. Ekibi, Aydın’ın eski teşkilat başkanı olması sebebiyle delege gücünü koruduğunu hesap ediyor. Bu çerçevede Aydın’a yakın kaynaklar 600-700 oy bandında seçileceklerini tahmin ediyor.


#politika
#İYİ Parti
#Koray Aydın
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