Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi

Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi

15:1317/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Aydın
Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ile Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Sazlı Mahallesi'nde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler, A.D. isimli şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 4 milyon 560 bin lira değerinde boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi A.D. ile iş yerinde bulunan Ö.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


#Aydın
#makaron
#Jandarma Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?