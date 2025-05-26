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Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

15:5726/05/2025, Pazartesi
DHA
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Ekipler yangını büyümeden söndürdü.
Ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Akın A. (18), babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, Akın A. gözaltına alındı.

Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan Akın A. ile babası tartıştı. Akın A., yalnız başınayken evi ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.


Başta 'Kasten yaralama' olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Akın A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı




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