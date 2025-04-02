Bahçeli 24 madde de sıraladı: Her parti Türkiye partisi olmalı

Bunun için ise terk edilmesi gereken husus kimlik siyasetidir. Kimlik teorik anlamda birey ya da topluluğun kendisini tanımladığı şuurdur. Ancak Batı’da ve bizdeki kimlik tanımları farklıdır. Latince’de kimlik kavramı (identity-idem) aynılaştırmak kökenine ve dolayısıyla mantığına dayanırken Türkçedeki kimlik bir tanımlama meselesidir ve kim sorusundan türemektedir. Bu fark önemlidir zira bizdeki kimlik anlayışının homojenleştirici (asimile edici) olmadığının göstergesidir. Ancak Dem ve benzeri partilerin bugüne değin yaptıkları kimlik siyaseti (Buna CHP’nin Alevi yurttaşlarımıza yönelik siyaseti de eklenebilir) batı medeniyet dairesinin tarzıdır ve yanlıştır. Bölgeciliğe dayalı etnik siyaset aşılmalıdır. Literatürdeki “denge sağlama” kavramını merkeze alarak bölgeciliği olumlayan anlayışlar yanılgı içerisindedir. Zira bölgecilik bütünü bozan, birliğe zarar vererek milleti ve toplumu zayıflatan bir siyaset tarzıdır. Üstelik etnik siyaset ile birleştiğinde çok daha vahim durumlar doğurabilmektedir. Millet olma gerçeğimiz ve demokrasi kültürümüz dikkate alındığında kimlik, siyasetin öznesi yapılmamalıdır.