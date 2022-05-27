Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya: NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terörle bağlantılarını kesmek zorundalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Türkiye'nin tavrı nettir. Liderlere tutumumuzu ilettik. Bu iki ülke terör örgütleriyle ilişkili. Terör örgütlerine verdikleri desteği belgelerle paylaştık. Heyetler bu belgeleri aldılar. Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atmaları yönünde cevap bekliyoruz. Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz. Bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütleriyle bağlantılarını kesmek zorundalar.

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Biz Yunanistan’ın Makedonya’ya yaptığı gibi bir ülkenin isminin değişmesini de istemiyoruz. Talebimiz gayet meşru. Teröre desteği kesmeleri gerekiyor. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Bunlar dost ülkelere yapılacak şey değil."

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM 'İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur'