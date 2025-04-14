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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

17:2214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin tesisi değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar üzerine telefonda konuştu.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.


Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.


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