Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek: Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili süreci yakından takipteyiz

Bakan Gürlek: Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili süreci yakından takipteyiz

13:3118/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi. İsrail'in saldırısını "uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali" olarak niteleyen Bakan Gürlek, filodaki Türk vatandaşlarının güvenliği ile ilgili sürecin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir.

İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Bilakis; doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır.

İsrail’in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir.

Daha önce benzer bir saldırıya ilişkin adaletin tesisi amacıyla yürüttüğümüz soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir.

Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanliderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz.




#Adalet Bakanı
#Akın Gürlek
#Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU: Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 başvurular belli oldu mu? Branş dağılımı