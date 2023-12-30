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Bakan Yerlikaya 'Yılbaşı için tedbirlerimizi aldık' diyerek açıkladı: 200 binden fazla personel görev alacak

Yeni yıla sayılı saatler kala emniyet ve jandarma da ülke genelinde alarma geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:19 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.


Yerlikaya, "Jandarma; 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone, Emniyet; 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, Sahil Güvenlik; 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak. Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.









#Ali Yerlikaya
#Yılbaşı
#Güvenlik
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