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Bakan Yumaklı duyurdu: Bayraktar TB2, Marmaris'te olası yangını engelledi

Bakan Yumaklı duyurdu: Bayraktar TB2, Marmaris'te olası yangını engelledi

23:5611/07/2025, Cuma
IHA
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Bayraktar TB2 İHA Marmaris'te orman yangını faciasını önledi
Bayraktar TB2 İHA Marmaris'te orman yangını faciasını önledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Gözlerinin ve kulaklarının Yeşil Vatan'da olduğunu belirten Yumaklı, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, Yeşil Vatan'ın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." ifadelerini kullandı.


GÖZÜMÜZ DE KULAĞIMIZ DA YEŞİL VATANDA

Yumaklı, ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim'e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde Yeşil Vatan'ımız için lütfen daha dikkatli olalım, dışarıda ateş yakmayalım."

Bakan'ın paylaşımında, İHA'ların yangın tespitine ilişkin video da yer aldı.


#Tarım ve Orman bakanı ibrahim Yumaklı
#Bayraktar TB 2 İHA
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#Muğla
#Orman yangını
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