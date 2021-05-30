Gündem Bakanlıktan Salda Gölü açıklaması Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor
BURDUR

Bakanlıktan 'Salda Gölü' açıklaması: Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor

Burdur'da yer alan Salda Gölü'nün kıyısında sarımtırak bir görüntü oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır." denildi.

Haber Merkezi AA
Bakanlıktan Salda Gölü açıklaması: Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabından Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yapıldı.

"Renk değişikliğinin sebebi polen ve ağaç birikintileri"

Salda Gölü'nün bugünkü ve iki yıl önceki fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir. Mevsimsel olan görüntü her yıl dönemsel olarak gerçekleşmektedir.
  • Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir. Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır."

Vali Arslantaş'tan 'Salda Gölü' açıklaması: Sarımtırak görüntünün sebebi polenler
GÜNDEM
Vali Arslantaş'tan 'Salda Gölü' açıklaması: Sarımtırak görüntünün sebebi polenler

"Salda hep güzel kalacak"

Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Salda hep güzel kalacak" mesajıyla Salda Gölü'nün eski ve yeni haline ilişkin bir de video paylaşıldı.

Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap ünitelerin yerleştirilmesi işleminde sona gelindi.
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Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz sahili ile geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek ahşap ünitelerin monte edilmesinde sona gelindi.
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Öte yandan halk plajı sahiline ise 6 metre yüksekliğinde 2 cankurtaran kulesi yerleştirildi.
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Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri de Beyaz Adalar ve Halk Plajı'na yerleştirildi.
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Salda Gölü sahiline 300- 400 metre mesafede yerleştirilen ahşap ünitelerde kafe, büfe, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvaletler yer alacak.
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Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, gölün doğal görüntüsü bozmayacak ahşap üniteler takılıp sökülebilir nitelikte.
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Title
Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılan geri dönüşüm konteynerleri de yerleştirildi.

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