Bakanlıktan 'Salda Gölü' açıklaması: Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor Burdur'da yer alan Salda Gölü'nün kıyısında sarımtırak bir görüntü oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır." denildi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2021, 00:10 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2021, 00:23 AA