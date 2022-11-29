Gündem Bakanlıktan terör iltisaklı personel açıklaması Mersin ve Ataşehir Belediyesinin dosyaları başsavcılıkta
POLİTİKA

Bakanlıktan 'terör iltisaklı personel' açıklaması: Mersin ve Ataşehir Belediyesi'nin dosyaları başsavcılıkta

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelerdeki terör iltisaklı çalışanlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlıktan terör iltisaklı personel açıklaması: Mersin ve Ataşehir Belediyesinin dosyaları başsavcılıkta
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi.

İçişleri Bakanlığı, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li belediyelerdeki terör iltisaklı personellerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
  • Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır.
  • İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.
  • Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır.
  • Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.
  • Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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