Balıkesir merkezli iki ilde Mahzen-31 operasyonları: Elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Balıkesir ve Bursa'da, elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-31" operasyonları yapıldı.
Elebaşının da arasında bulunduğu örgüt üyesi 8 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi.