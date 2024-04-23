Balıkesir merkezli iki ilde Mahzen-31 operasyonları: Elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Elebaşının da arasında bulunduğu örgüt üyesi 8 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi.