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Gündem Balıkesirde domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya ceza verildi
BALİKESİR

Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya ceza verildi

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. Sosyal medya platformundan paylaşılan görüntüler, gün içerisinde vatandaşların tepkisine yol açmıştı.

Haber Merkezi AA
Ayaklarıyla domateslerin üzerinde dans ederken paylaşılan görüntüler vatandaşların tepkisine yol açmıştı.
Ayaklarıyla domateslerin üzerinde dans ederken paylaşılan görüntüler vatandaşların tepkisine yol açmıştı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

  • İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.

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