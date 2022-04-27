Bandırma’da toprağa gömülü halde bulunan el bombalarının Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi

24 Nisan Pazar günü, ilçenin Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 sokağın kesiştiği arsada inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaatta kazı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Muhafaza altına alınan bombaların incelenmesi için Balıkesir’den uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerin kazı bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 831 el bombası bulundu.

I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman yaptığı açıklamada, mühimmatın 1’inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan el bombaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir temel kazısı sırasında bazı mühimmatların çıktığını görüyoruz. İki çeşit patlayıcı var. Bunlar 1’inci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan el bombaları. Hem yuvarlak şekilde, hem saplı şekilde. Çekildiği zaman patlayan bombalar. Fakat bu bölgede bir askeri tesis yok. Milli Mücadele sırasında bu bölge Yunanlılar ile Türk Ordusu'nun savaştığı, bir siper savaşının olduğu bir yer değil. Burası tamamen boş bir alan. Bu mühimmatların tamamını çıkardıktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bölgede belki geçici bir süre cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mühimmatlar 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na ait. Üzerinde inceleme yapamıyoruz şu an, dokunmamıza müsaade etmiyorlar. İnceleme yapıldığı zaman seri numarasından hangi ülkeye ait olduğu belli olur."

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831 bombanın Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi

Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bombaların menşei tespit edildi. El bombalarının 346 adetinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adetinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 65 adetinin boş Osmanlı el bombası, beş adetinin dolu Osmanlı el bombası, 105 adetinin ise dolu Alman M 24 el bombası olduğu belirlendi. Alanda ayrıca el bombaları ile birlikte 265 ateşleyici fitil de toprağa gömülü halde bulundu.

FOTOĞRAF 16 Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içindeki Mastaura Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi bulundu. Mastaura'da Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti kanalizasyon sisteminin içerisine girip, inceleme yaptı. 'YAPININ BÜYÜKLÜĞÜ BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'<br><br>İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, \"Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2'nci yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti\" dedi. 'BİR İNSAN RAHATLIKLA İÇİNDE GEZEBİLİYOR'<br>Kentin içinden antik dönemde dere geçtiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ise \"Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları var. Bugün gördüğümüz de o dönemdeki antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniği ve malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluğu dönemi dediğimiz M.S. 200'lü yıllarda inşaatı başlamış zaman içinde de tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sitemidir. Kanalizasyon sistemi kentin sokak ve caddelerinin altından geçerek atıkların dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bir insanın içine girerek rahatlıkla gezebileceği boyuttadır. Bulunduğumuz noktada bir arıtma olduğunu değerlendiriyoruz. Arıtıldıktan sonra biraz daha temiz olarak dereye akıyor. 20 metre kadar gidebiliyoruz ancak ondan sonra belirli yerlerde göçükler var\" diye konuştu. Aydın'da 1800 yıllık keşif: Belediyecilik anlamında büyük bir örnek Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen yaklaşık 1800 yıllık kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı. BiP'te paylaş

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