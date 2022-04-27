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Gündem Bandırmada toprağa gömülü halde bulunan el bombalarının Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi
BALIKESİR

Bandırma’da toprağa gömülü halde bulunan el bombalarının Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında bulunan 831 bomba ile ilgili inceleme tamamlandı. Kazı bölgesinden çıkarılan mühimmatın 105’inin Alman yapımı M 24 el bombası, 726 adedinin ise Osmanlı yapımı el bombası olduğu tespit edildi. Mühimmatlar imha edilmek üzere bomba imha ekipleri tarafından teslim alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bandırma’da toprağa gömülü halde bulunan el bombalarının Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi
Bandırma’da toprağa gömülü halde bulunan el bombaları Osmanlı ve Alman yapımı çıktı.

24 Nisan Pazar günü, ilçenin Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 sokağın kesiştiği arsada inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaatta kazı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Muhafaza altına alınan bombaların incelenmesi için Balıkesir’den uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerin kazı bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 831 el bombası bulundu.

I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman yaptığı açıklamada, mühimmatın 1’inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan el bombaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bir temel kazısı sırasında bazı mühimmatların çıktığını görüyoruz. İki çeşit patlayıcı var. Bunlar 1’inci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan el bombaları. Hem yuvarlak şekilde, hem saplı şekilde. Çekildiği zaman patlayan bombalar. Fakat bu bölgede bir askeri tesis yok. Milli Mücadele sırasında bu bölge Yunanlılar ile Türk Ordusu'nun savaştığı, bir siper savaşının olduğu bir yer değil. Burası tamamen boş bir alan. Bu mühimmatların tamamını çıkardıktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bölgede belki geçici bir süre cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mühimmatlar 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na ait. Üzerinde inceleme yapamıyoruz şu an, dokunmamıza müsaade etmiyorlar. İnceleme yapıldığı zaman seri numarasından hangi ülkeye ait olduğu belli olur."

831 bombanın Osmanlı ve Alman yapımı olduğu belirlendi

Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bombaların menşei tespit edildi. El bombalarının 346 adetinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adetinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 65 adetinin boş Osmanlı el bombası, beş adetinin dolu Osmanlı el bombası, 105 adetinin ise dolu Alman M 24 el bombası olduğu belirlendi. Alanda ayrıca el bombaları ile birlikte 265 ateşleyici fitil de toprağa gömülü halde bulundu.

Aydın'da 1800 yıllık keşif: Belediyecilik anlamında büyük bir örnek
FOTOĞRAF 16
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Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içindeki Mastaura Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi bulundu.
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Mastaura'da Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti kanalizasyon sisteminin içerisine girip, inceleme yaptı.
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'YAPININ BÜYÜKLÜĞÜ BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'<br><br>İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, \"Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2'nci yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti\" dedi.
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'BİR İNSAN RAHATLIKLA İÇİNDE GEZEBİLİYOR'<br>Kentin içinden antik dönemde dere geçtiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ise \"Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları var. Bugün gördüğümüz de o dönemdeki antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniği ve malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluğu dönemi dediğimiz M.S. 200'lü yıllarda inşaatı başlamış zaman içinde de tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sitemidir. Kanalizasyon sistemi kentin sokak ve caddelerinin altından geçerek atıkların dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bir insanın içine girerek rahatlıkla gezebileceği boyuttadır. Bulunduğumuz noktada bir arıtma olduğunu değerlendiriyoruz. Arıtıldıktan sonra biraz daha temiz olarak dereye akıyor. 20 metre kadar gidebiliyoruz ancak ondan sonra belirli yerlerde göçükler var\" diye konuştu.
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Aydın'da 1800 yıllık keşif: Belediyecilik anlamında büyük bir örnek
Aydın'daki Mastaura Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen yaklaşık 1800 yıllık kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı.

'Patara'nın yunusu' gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı
FOTOĞRAF 8
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Antalya'nın Kaş ilçesinde geçmişi M.Ö. 6 bin yılına uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası sürüyor.
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Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.<br>
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Roma İmparatoru Nero'nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius'a hitaben 'Likya halkını 8 yıl boyunca hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı da yer alıyor.
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10 YIL SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI<br>Fenerin yapımı sürerken, bir taş daha buradaki yerini aldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın, 10 yıl önce toprağa gömerek koruma altına aldığı ve üzeri yunus kabartmalı taş, yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yunus kabartmalı taş, Antalya Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Yalçın Sezgin ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından yerine yerleştirildi.
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Prof. Dr. Işık, projeye ilk gününden itibaren büyük destek veren Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya kalpten teşekkür ettiğini söyledi.<br>Deniz fenerinin üzerindeki büyük yazıt bölümünün fenerin 3'üncü katında yer aldığını anlatan Prof. Dr. Işık, \"Yazıtın bütünü, yönünü Patara Limanı'na doğru dönüyor. Güneş doğduğunda ışıklar, yazıtın üzerine düşüyor. İmparator Nero, bu yazıtta 'Ben bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdım' der. Bu yazıtın altında başını Akdeniz'e yöneltmiş bir yunus bulundu. Kabartmalı bir taş bu. Bu taşa 'Bir şey olmasın' diyerek bir yerde toprağın altına gömdüm. 'Üzerine birisi bir şey yazar, kırılır' diye korktum\" dedi.
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Restorasyonla birlikte taşı yerinden çıkarıp, yeniden fenere yerleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Işık, yunusun denizler tanrısı olan 'Poseidon'un simgesi olduğunu söyledi.
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Gemi kazalarında yaşamını yitirenlerin, yunuslar tarafından 'iyi insanlar adası'na götürüldüğüne inanıldığını kaydeden Işık, \"Yunus motifinin, denizcilerin selameti için yapıldığını düşünüyorum. İnsanlara yakın hayvanlar. Bir geminin yanında ya da önünde yunuslar ortaya çıkınca, seferin selametle sona ereceğine inanılıyor\" diye konuştu.
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Antalya Vali Yardımcısı Sezgin de Patara Deniz Feneri'nin Türkiye arkeolojisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Sezgin, hem YIKOB uzmanlarının hem restorasyon ekibinin büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek emekleri için kendilerine teşekkür etti.
'Patara'nın yunusu' gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı
Kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra toprağa gömülerek koruma altına alınan yunus kabartmalı taş, 10 yıl sonra gün yüzüne çıkarılıp, Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Yunus motifinin, denizcilerin selameti için yapıldığını düşünüyorum. Bir geminin yanında ya da önünde yunuslar ortaya çıkınca, seferin selametle sona ereceğine inanılıyor" dedi.
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