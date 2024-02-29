Başakşehir'de Gönüllülük Zirvesi düzenledi: Projemizde en büyük gücümüz gençlerimiz

Başakşehir Belediyesi, karşılıksız sevgi, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel hâli olan gönüllülük konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Altı konu başlığında çalıştay ve iki özel oturum gerçekleştirilen Gönüllülük Zirvesi’nde, gönüllülüğün yaygınlaşmasının önündeki engeller ve çözüm önerilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı. Zirveye akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan gönüllüler de katıldı.

"Mutlaka gönüllü olun"

Zirvede gönüllülüğün yaygınlaşması için çalışmalar ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gönüllülük, aslında çok geniş ve bir o kadar da önemli bir kavram. Zira toplumsal dayanışma ve yardımlaşma, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşma aziz milletimizin genlerinde var. Hem medeniyetimiz hem de inancımız bakımından gönüllü olmayı severiz. Yardım etme, el uzatma ve yaralara merhem olmada adeta birbirimizle yarışırız. İster sivil toplum kuruluşları, isterseniz kamu kurumlarında görev almak için mutlaka gönüllü olun.” şeklinde konuştu.

Başakşehir gönüllülükte de öncü

Kısa adı “BİZ” olan Başakşehir’de İyilik Zamanı projesini gönüllülük temeli üzerinde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Projemizde en büyük gücümüzün de gönüllü gençlerimiz olduğunun altını çizmek istiyorum. Gençlerimiz, ev ziyaretlerinden soysal yardım çalışmalarına desteğe kadar, çok güzel işlere imza atıyorlar. Ayrıca BAŞAKAY çatısı altında, her türlü afette profesyonel ekiplere destek olacak gönüllülerimize eğitim veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Süreç tün yönleriyle masaya yatırıldı