Başsavcılık harekete geçti: Sosyal medyada seçime ilişkin provokatif paylaşım yapan iki zanlı yakalandı

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turunda seçimlerde en çok merak edilenlerden biri İstanbul'da çıkan sonuçlar oldu. Megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe 2. tur seçim sonuçları araştırmalarına başladı. İstanbul seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki İstanbul seçim sonuçları son durum ne? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları...