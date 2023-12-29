Şubat 2022’de başlayan Ukrayna savaşında, işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı karşı taarruzdan sonuç alamayan Kiev yönetimine bir kötü haber de Batılı müttefiklerinden geldi. ABD ve dünyada siyasetin nabzını tutan yayın kuruluşu Politico, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikalarında değişikliğe gittiğini yazdı. Yeni plana göre Ukrayna’’nın Rusya’ya karşı “mutlak zafer” elde edemeyeceğini kabul eden Batı, bu saatten sonra Kiev’in masada elini güçlendirmeyi hedefleyecek. Diğer bir deyişle Batı, Moskova’ya toprak tavizi verilmesini kabul edecek ancak bu kaybın en az düzeyde tutulması için çabalayacak.

HEDEF ASGARİ TOPRAK KAYBI

ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkiliye ve Washington’da görevli Avrupalı bir diplomata atıfta bulunulan makalede, kararın ABD’nin Ukrayna’ya yardımlarını gözden geçirdiği zamanda geldiğine dikkat çekildi. “ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını sessizce Rusya’ya karşı tam bir zafer kazanmasında Ukrayna’ya destek vermekten, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye kaydırıyor” ifadeleri kullanılan haberde, “Bu tür müzakereler muhtemelen Ukrayna’nın bir kısmının Rusya’ya bırakılması anlamına gelecek” diye yazıldı.

SEÇİM TELAŞI AĞIR BASTI

Biden’ın seçim yılında başlangıçta seçtiği dış politika rotasının başarısızlığını kabul etmeyi ve bu değişikliği kamuoyuna duyurmayı göze alamayacağı savunulan yazıda, adı açıklanmayan ABD’li kaynağın, “Pazarlık tartışmaları başlıyor, ancak yönetim siyasi risk nedeniyle kamuoyu önünde geri adım atamaz” ifadelerine yer verildi. Biden yönetimi için seçim öncesi en büyük riskin 100 milyar dolarlık yardıma rağmen Ukrayna’nın daha fazla toprak kaybetmesi olduğu, yardımların azalması sonrası faturanın seçmenler tarafından Biden ve ekibine kesileceği ifade edildi. Yine adı açıklanmayan Avrupalı diplomata göre ise Avrupa Birliği’nin bu saatten sonra Ukraynalıları Moskova ile müzakere için mümkün olan en iyi duruma getirmek amacıyla çalışacağını, bu kapsamda Kiev’in NATO’ya üyeliği seçeneğine yoğunlaşacağını kaydetti.

ABD SÖZÜNDEN CAYDI

Makalede ABD Başkanı Joe Biden’ın başta Ukrayna’ya “ne kadar sürerse sürsün” yardım edeceğini açıkladığını, şimdi ise “yapabildiğimiz kadar” dediğini belirtti. İlerleyen süreçte ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımdan ziyade alt yapı ve savunma sektörünü güçlendirmeye yönelik yardım paketleri duyuracağı kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Pentagon Kontrolörü Michael McCloud’un, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilen silah stoklarını yenilemek için 1,07 milyar dolarlık transferi tamamladıktan sonra 30 Aralık’ta Ukrayna yardım fonunun tükeneceğini söylediği bir mektubu ortaya çıkmıştı.







