Bay Kemal’in adamları tasfiye edildi

CHP’nin hafta sonu yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM), 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM’nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi. Sonuçlara göre, Genel Başkan Özgür Özel’in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM’ye girmeyi başaramadı.





11 YENİ İSİM VAR

Özel’in A takımı olarak belirtilen PM listesinde yer alan 60 kişiden 49’u yerini korurken, 11 isim değişti. Bir önceki PM’de yer alan ancak Genel Başkan’ın anahtar listesinde gösterilmeyen Volkan Demir, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık PM’de yer almadı. Genel Başkanın anahtar listesinde yer alan Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Uçak Erdoğan ve Bahattin Bahadır Erdem, PM’nin yeni üyeleri oldu.





ÖZEL VE İMAMOĞLU DENGESİ

Yeni ekipte en dikkat çeken ayrıntı ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlerinin tamamen silinmesi oldu. Muhalif olan isimler listeyi delemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar görev yapacak PM’de Genel Başkan Özgür Özel muhalifsiz bir yönetime kavuştu. Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler görevine devam ederken, yeni gelen üyelerden 8’i Özel’e yakın. Yeni PM ile İmamoğlu’nun önceki PM’de olan ağırlığı eşitlenmiş oldu. Böylelikle PM’de 30’a 30 bir denge kuruldu.





MUHALİFLER YEDEĞE KALDI

CHP’de muhaliflerin oluşturduğu 52 kişilik “Denge ve Dayanışma” listesinde 10 kişi yedek listeye girdi. Muhaliflerin listesinden en yüksek oyu 414 ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal aldı. Ankara Milletvekili Deniz Demir 408, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 404, Koza Yardımcı 402, Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı 381, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç 377, Selçuk Sarıyar 344, İzmir Milletvekili Mahir Polat 342, Gonca Yelda Orhan ise 341 oy aldı.





GİREMEYENLER TEPKİLİ

CHP’de Özgür Özel’in listesinde dışarıda kalan Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Mehmet Tüm ‘‘Listeyi beraber yaptık. Dün listede varım. Bugün yokum’’ diyerek tepki gösterdi. Ayrıca 38. Olağan Kurultay’da listeyi delerek giren Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Koza Yardımcı Özel’in listesinde kendisine yer bulamadı. Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in yerine eski Büyükelçi Namık Tan geldi. Hüseyin Yaşar, Erbil Aydınlı da değişen isimler arasında. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmasından ötürü Cem Aydın da listeye girmedi. İBB Genel Sekreterliği’ne atanması beklenen Volkan Demir de PM listesinde yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik 213 oyla 82. sırada, anonsçusu Barış Bozkurt ise 205 oyla 88. sırada yer buldu.



