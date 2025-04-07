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CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz partisinden istifa etti

CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz partisinden istifa etti

21:227/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yılmaz, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması nedeniyle CHP'liler tarafından mobinge maruz kalmıştı.
Yılmaz, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması nedeniyle CHP'liler tarafından mobinge maruz kalmıştı.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalmış ve bu yüzden partililerinin tepkisini çekmişti.

Gaziantep'te CHP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti.

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalmıştı.

Bu nedenle haftalardır partisiyle ters düşen Yılmaz'ın e-devlet üzerinden istifa ettiği iddia edildi.



#Umut Yılmaz
#İstifa
#CHP

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